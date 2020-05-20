Следователи проверят сюжет на федеральном канале о распространении в сети недостоверной информации о заболевших covid-19 в Саратовской области. По информации СУ СКР, дело касается семьи из Балашова.

В марте пара с ребенком вернулась из Турции, а в начале апреля появились сведения о первых зараженных коронавирусом в Балашове. Местные жители начали обсуждать эту тему и выяснять сведения о заболевших. Тогда недоброжелатель опубликовал личные данные и адрес женщины, отдыхавшей за границей.

Однако covid-19 семья не болела, о чем свидетельствуют результаты медобследования. Тем самым в сети были ложные сведения о распространителе опасного заболевания, что вызвало предвзятую негативную реакцию жителей Балашова в адрес данной женщины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено решение.

Ранее об инциденте рассказал канал НТВ. По сведениям федеральных журналистов, беременная Василиса Гоголева получила сомнительные результаты теста на covid, после чего семья подверглась жестокому буллингу со стороны балашовцев.