Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе.

На сегодняшний день на кислородной поддержке находятся 879 человек, за месяц выросло число заражений у беременных, прирост в июле составил 139 случаев, 38 в июне.

394 беременных с начала года заражены коронавирусом.

Зафиксировано три случая материнской смертности с начала года от коронавируса. Отмечается, что при беременности разрешается вакцинироваться с 22 недель беременности в группе риска. Но лучше делать это при планировании материнства.