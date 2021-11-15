Принято решение продлить период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщает 15 ноября областное правительство.

Для этого руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить все условия такой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Иным работодателям также рекомендуется осуществить перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу, — говорится в сообщении.