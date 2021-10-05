Алексей Фисун посоветовал беременным женщинам в Саратовской области не принимать гостей. Пост об этом появился в Instagram. Руководитель анестезиологическо-реанимационной службы ГУЗ «Областная клиническая больница»посоветовал беременным женщинам в Саратовской области не принимать гостей. Пост об этом появился в Instagram. — Есть пациентки, находящиеся в реанимации и на ИВЛ. Их ведение идет в содружестве со специалистами перинатальных центров, коллег из детских инфекционных стационаров — после родоразрешения происходит разобщение матери и ребенка, поскольку имеется высокий риск инфицирования последнего, — рассказал врач о ситуации с беременными в целом.

Он еще раз обратился ко всем женщинам, ожидающим ребенка и посоветовал максимально самоизолироваться, стараться по возможности не посещать магазины, общественные места, прекратить ходить в гости, а также принимать гостей.