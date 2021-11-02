Режим удаленной работы продлили для беременных женщин региона до середины ноября.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Причиной меры стала крайне сложная эпидситуация с коронавирусом в Саратовской области.

«Основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, период нахождения беременных женщин на дистанционной работе продлен по 15 ноября«, — отметил Бусаргин.

При этом работодателям необходимо обеспечить условия дистанционной работы для будущих мам.