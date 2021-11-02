Режим удаленной работы продлили для беременных женщин региона до середины ноября.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.
Причиной меры стала крайне сложная эпидситуация с коронавирусом в Саратовской области.
«Основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, период нахождения беременных женщин на дистанционной работе продлен по 15 ноября«, — отметил Бусаргин.
При этом работодателям необходимо обеспечить условия дистанционной работы для будущих мам.