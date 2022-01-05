Продолжают поступать жалобы на качество пассажирских перевозок в Саратове.

Как сообщила в соцсетях жительница областного центра Елена Вабищевич, поездка на автобусе 3 января далась ей большой ценой.

— Ехала в автобусе 53 госномер к088к от Топольчанской до площади Ленина. Оплачивала картой через телефон. Оплата не прошла сразу (может, что-то со связью или с телефоном). Водитель пришёл моментально в бешенство и начал обзываться нецензурными словами (еб … шка, с..ка), выгонять из автобуса, при этом также подкрепляя словами «на х..й», — делится впечатлениями от шок-поездки горожанка.

Пассажирка злополучного рейса отмечает, что задержала автобус отсилы на минуту, тогда как сами водители стоят по 10 минут на остановках.

— Скоро, наверно, кидаться на пассажиров будут с монтировками, — предполагает саратовчанка.

Отметим, что водители в Саратове зачастую вообще отказывают своим пассажирам в безналичной оплате за проезд. Многие ссылаются на неработающие терминалы, хотя проверка оплачивающих устройств — обязанность самих перевозчиков и их персонала.