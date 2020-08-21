Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил Балашов и провел совещание с местными властями.

Парламентарий обсудил с чиновниками вопрос организации бесплатного горячего питания для учеников первого-четвертого классов. Такая инициатива была высказана президентом России Владимиром Путиным. Представители районной администрации заверили, что проблем с исполнением не будет.

В ходе визита народный избранник побывал в МОУ «Лицей» города Балашова. Директор учреждения заверила его, что школьники получают только качественную еду. Вопрос также находится под контролем попечительского совета родителей.

— Идею организации бесплатного горячего питания для младшеклассников восприняли с восторгом! — отметила директор.

Воробьев также проконтролировал ход ремонта тротуаров и реализацию программы предоставления жилья детям-сиротам.