Бесплатные лекарства от коронавируса получили 52,202 тысяч жителей Саратовской области, заявил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге 12 августа.

По словам замминистра, в Саратовскую область поступило 686,412 доз вакцины. Основную их часть составляет Гам-КОВИД-Вак» — 616,908 тысяч доз. Также поступили поставки вакцин «ЭпиВакКорона» — 19,020 тысяч доз, «КовиВак» — 10,140 тысяч доз. И в последнее время «Спутник Лайт» поставляется в достаточном количестве, на сегодняшний день уже 40,344 тысяч доз.

Напомним, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 577,808 тысяч жителей Саратовской области. Повторно вакцинировались 1175 человек.