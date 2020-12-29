Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании корсовета рассказал об обеспеченности лекарствами местных жителей для лечения коронавируса на дому.

По состоянию на 28 декабря медикаменты получили 16,755 тысячи человек.

В стационарах шесть лабораторий ПЦР будут работать круглосуточно, в районы направлено свыше 30 тысяч экспресс-тестов.

В отдаленных районах также можно работать на восьми портативных мини-лабораториях.