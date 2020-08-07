С 7 августа в районах Саратовской области начали раздавать многоразовые защитные маски семьям с детьми, чей доход не превышает величины прожиточного минимума. Об этом сообщили в администрации Энгельсского района.

Получить индивидуальные средства защиты жители поселка Приволжский и Квасниковки могут в комплексном центре социального обслуживания населения района на улице Брянская, 8 в Энгельсе.

Нужно подать заявление, предоставить документ, удостоверяющий вашу личность и такие же бумаги на членов семьи.