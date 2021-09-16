Вчера, 15 сентября, на пересечении улиц Волжская и Соборная в Саратове установили бесплатный туалет.

Напомним, горожане не раз жаловались на отсутствие туалетов в городе. Важность этой проблемы ранее отмечал председатель ГД Вячеслав Володин. Он поручил заняться решением проблемы.

В городе появилось десять новых кабинок, но конкретно эта, у фудкорта «Макдональдса», вызвала недовольство у горожан. Непосредственная близость с парком, памятником «Саратовский трамвай» и летней верандой фастфуда — все это вряд ли можно назвать хорошим исполнением инициативы.

Горожане отметили, что вечером 15 сентября от туалета уже чувствовался неприятный запах. Именно во время ужина в фастфуде.

Из всего этого рождаются вопросы: удачно ли выбрано место для нового санузла, и почему расположить его решено именно здесь?