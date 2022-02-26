В эти дни много звучит мнений о том, что «стыдно» быть русскими, про ответственность за все происходящее.

Девочки, человек не выбирает, где ему родиться.

А вот что он выбирает — это как относится к тем или иным событиям. Поддерживать своих или, наоборот, желать им смерти. Пожелания смерти и возложение ответственности на весь свой народ за происходящее ничем не лучше желания воевать.

Очень плохо, что многие обесценивают себя и свою национальную идентичность в эти, безусловно, сложные для каждого русского человека дни.

Тех, кто по-настоящему хочет войны, очень и очень немного. И вместо того, чтобы клеймить друг друга, нужно, кажется, заняться другими, куда более важными вещами. Например, быть рядом с родными и близкими и поддерживать друзей в этот сложный момент.

Трудно представить себе американца, который пишет в соцсети «мне стыдно, что я американец». Что касается украинцев, то ещё году в 2007 они смело посылали всех русских нах… Им не нужна ваша жалость. Они ее не оценят.

Если это такой способ в будущем выторговать себе «индульгенцию», то у нас для вас плохие новости. Это не работает.

Наша национальная черта — бесконечно посыпать голову пеплом. И не помнить о том, что мы родились на сложной земле. С очень сложной судьбой. Земле Достоевского, Пушкина, Чехова, Булгакова, Врубеля, Васнецова (важную для вас фамилию можете подставить сами). Земле, которая пережила массу бед, войн, репрессий.

Важно помнить, что исторический процесс — это всего лишь череда разных-разных факторов и событий. Ответственность за них никто из нас к счастью или сожалению разделить не может.

Мы русские и нам не стыдно.

Спасибо за внимание.