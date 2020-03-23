Осудили женщину из Заводского района, которая обворовывала стариков. Об этом пишет прокуратура.

38-летняя саратовчанка почти год проворачивала свои махинации, наживаясь на пенсионерах. Однажды ей удалось обвести вокруг пальца 85-летнего мужчину на Тульской, завладев таким образом пятью тысячами рублей. Он передал обманщице деньги якобы для оказания медпомощи дочери, сломавшей ногу.

Позднее, представившись соцработником, она снова пришла к потерпевшему и украла у него 40 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленница проникла в дом на Прессовой и, отвлекая внимание 82-летнего пенсионера, украла 138 тысяч.

Всего она вынесла из квартир пожилых людей прядка 193 тысяч рублей.

Суд приговорил беспринципную саратовчанку на двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также возложили на нее обязанность возместить ущерб.