В группах социальных сетей регулярно появляются сообщения о пешеходах, массово нарушающих правила дорожного движения в определенных местах. О проблеме рассказывают саратовские водители, которых «бессмертные» пешеходы ставят в затруднительное положение.

Люди дожидаются сигнала светофора, который предназначается машинам, а не пешеходам, и переходят дорогу в неположенном для этого месте. Что самое удивительное, рядом, в ста метрах, всегда есть безопасный подземный переход.

Напомним, недавно такой проблемой поделилась жительница Энгельса. Критическая ситуация регулярно наблюдается на пересечении проспекта Строителей с улицей Минская. Здесь местные жители, бессмысленно рискуя жизнями, пересекают оживленную трассу напрямую.

—Ну, что, пешеходы, настал и ваш звездный час! Бессмертные жители города Энгельса? Рядом подземный пешеходный переход, а им пофиг! — подписала фотографии женщина.

Водители отмечают, что если пешеходам сделать замечание, они еще и «огрызаются» в ответ.

Аналогичная ситуация наблюдается уже больше года около торгового центра «ТАУ Галлерея». Жители регулярно перебегали дорогу от ТЦ к остановке, как раз там, где выезжают с парковок на оживленную трассу машины. Установили запрещающий знак с двух сторон дороги — не помогло.

После многомесячных жалоб от водителей, которые устали резко тормозить перед бегающими людьми, администрация города отреагировала. Приехали и установили низкое металлическое ограждение. Такая мера возымела своеобразный эффект — преграду либо обходят прямо по дороге, мешая машинам выезжать с парковки, либо перелазят — и вперед.

—Один раз приезжали ГИБДД — постояли день, половили таких пешеходов. Выписывали им что-то, скорее всего, штрафы, и отпускали. Больше сотрудники ДПС замечены не были, а пешеходы так и продолжили толпами нестись под машины. Им сигналят, орут водители, слышен резкий звук тормозов — всем плевать, — отмечает сотрудница одного из магазинов рядом с опасной зоной.

Отметим, что подземный пешеходный переход здесь также находится в минуте ходьбы от остановки.

Сегодня о похожей проблеме сообщили жители Заводского района. И снова ситуация происходит возле ТЦ — «Оранжевый». Местная жительница заметила перебегающих через трассу детей и обеспокоилась тем, что однажды такая выходка может закончиться плачевно.