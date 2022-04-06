Управление Роспотребнадзора по Саратовской области прогнозирует, что одно из главных мероприятий мая — акция «Бессменный полк» состоится в Саратове в обычном режиме.

Однако шествие будет проводиться при обязательном соблюдении мер санитарной безопасности.

Роспотребнадзор констатирует, что в последнее время население отказалось от ношения масок. А это вновь может спровоцировать увеличению числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Глава ведомства Ольга Кожанова вновь призывает сократить число очных совещаний, так как «Ковид никуда не ушел, он есть, он присутствует».

Кожанова также заметила, что при соблюдении санитарных мер празднование Дня Победы и акцию «Бессмертный полк» можно будет провести в нормальном режиме.