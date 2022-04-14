Акция «Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в очном формате. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Напомним, прошлые два года из-за коронавируса «Бессмертный полк» проходил в формате онлайн.

—Поделимся сегодня радостной вестью о том, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате. Мы два года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечу пройти по городам и весям нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином порыве, я так полагаю, пройдем с портретами своих родных и близких, — сказал Макаров.