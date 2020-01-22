Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, при осмотре хода строительства Дворца водных видов спорта, поставил задачу стать объект к концу года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

-Дворец водных видов спорта — один из самых крупных объектов, который строится в нашей области в этом году. Работы идут в графике, мы вступаем в завершающую стадию. На конец 2020 года намечен ввод объекта, — сказал губернатор.

Сейчас выполнено бетонирование чаши бассейна, заканчивается кирпичная кладка стен, смонтированы перекрытия крыши здания. Ежедневно на объекте работают более 100 человек. По словам подрядчика, к марту будет полностью завершена кирпичная кладка здания.