В Саратовской области продолжаются работы по устранению аварий на электросетях, произошедших из-за обледенения проводов и сильного порывистого ветра. Об этом сообщает председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Сегодня, 6 марта, по состоянию на 15:00 без электричества частично остаются населенные пункты в 6 муниципальных районах.

В Балаковском районе подачу ресурса возобновили в 6 из 30 отключенных населенных пунктов, в Аткарском — в 5 из 19 населенных пунктов.

Без света также частично остаются несколько населенных пунктов в Ершовском, Федоровском, Лысогорском и Красноармейском районах.

— Перед главами муниципальных образований поставлена задача восстановить подачу ресурса всем жителям в течение сегодняшнего дня. Специализированные ремонтные бригады работают в усиленном режиме, — отмечает чиновник.