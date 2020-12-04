Саратовцы чаще всего интересуются вакансиями в сферах, где не требуется опыт работы. К такому выводу пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

По итогам ноября 51 процента запросов приходится на предложения для студентов, продажах, занятости на производстве. Интерес к последней из категорий вырос на 43 процента по сравнению с началом осени.

Медианная зарплата в первой из групп составляет 25,74 тысячи рублей, второй — 25 тысяч рублей, третьей — 30 тысяч рублей.

Есть и другие предложения. Например, консультант онлайн-офиса может получать до 35 тысяч рублей. Нужно только уметь работать с компьютером и грамотно говорить. Задачи — работа с обращениями и консультирование клиентов. После прохождения обучения работник получит бонус, корпоративные скидки, компенсацию занятий спортом.

Еще больше можно получить на должности оператора call-центра. Зарплата здесь такая же, но по итогам полугодовой аттестации предусмотрены доплаты в размере от 20 до 60 процентов к окладу.