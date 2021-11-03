Домой Рубрики Новости Саратова Без тепла и воды остались 52 дома в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Без тепла и воды остались 52 дома в Саратове По Новости Саратова - 03.11.2021 121 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети Из-за коммунальной аварии в Саратове 52 дома остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Без удобств остались почти 16 тысяч человек. Отметим, что на улице всего четыре градуса. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новая фабрика мороженного под Саратовом обеспечит 286 рабочих мест Водолазы начали пилить старую баржу на территории будущей набережной Саратова В массовом ДТП у Маркса пострадали два человека ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новая фабрика мороженного под Саратовом обеспечит 286 рабочих мест Новости Саратова - 03.11.2021 0 Завершается строительство новой фабрики мороженного под Саратовом. На строительной площадке побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Строительство нового цеха «Белой долины» длилось почти 2 года.... Водолазы начали пилить старую баржу на территории будущей набережной Саратова 03.11.2021 В массовом ДТП у Маркса пострадали два человека 03.11.2021 Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE открывает возможности социального предпринимательства для студентов 03.11.2021 Тело жительницы Саратова пять дней пролежало в комнате на кровати 03.11.2021