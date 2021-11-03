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Из-за коммунальной аварии в Саратове 52 дома остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Без удобств остались почти 16 тысяч человек.

Отметим, что на улице всего четыре градуса.

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