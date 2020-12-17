Домой Рубрики Новости Саратова Без тепла остались 28 домов в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без тепла остались 28 домов в Саратове По Новости Саратова - 17.12.2020 166 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети Прокуратура Саратова контролирует устранение аварии, из-за которой 28 домов на улице Лермонтова в Волжском районе города остались без тепла. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. Ночью ПАО “Т Плюс” будут устранять ситуацию. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове продавали пиротехнику с нарушениями Воробьев проверил, как и чем кормят учеников школы в Заводском районе Коммунальный фонтан у Трофимовского моста устранен ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове продавали пиротехнику с нарушениями Новости Саратова - 17.12.2020 0 Сегодня, 17 декабря, сотрудники МЧС вместе с активистами “Молодой Гвардии” проверили точки по продаже пиротехники в Заводском районе Саратова. Делегация обращала внимание на наличие лицензии,... Без тепла остались 28 домов в Саратове 17.12.2020 Воробьев проверил, как и чем кормят учеников школы в Заводском районе 17.12.2020 Коммунальный фонтан у Трофимовского моста устранен 17.12.2020 Девять улиц в Саратове остались без воды 17.12.2020