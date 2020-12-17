Прокуратура Саратова контролирует устранение аварии, из-за которой 28 домов на улице Лермонтова в Волжском районе города остались без тепла. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ночью ПАО “Т Плюс” будут устранять ситуацию.