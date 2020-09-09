Сегодня, 9 сентября, из-за работ коммунальщиков без воды остался ряд улиц в Саратове. Об этом сообщили в ООО «КВС».

До 20:00 придется подождать жителям Краевой улицы 31, 81, 85, 1-го Ленинского проезда 18, Волочаевской 1, 5, 7, 9, Московской от Большой Садовой до Краевой, Мурманской от Московской до Посадского, Краевой от Московской до Посадского, 1-го Ленинского проезда от Мурманской до Стрельбища, улицы Дружбы от Стрельбища до 2-й Земляной, Стрельбище от 2-й Земляной, Земляной от Стрельбища до 1-го Земляного проезда, 1-го Земляного проезда от 2-й Земляной до улицы Дружбы, 1-й Земляной от 1-го Земляного проезда до Вязовской, 2-й Земляной от улицы Дружбы, Волочаевской от 1-й Земляной до Краевой, 3-го Цементного проезда от Краевой до Посадского, 3-го Нижнего проезда от 3-го Цементного проезда до Большой Садовой, 3-го Цыганского проезда от Большой Садовой до 1-го Цементного проезда, 4-го Нижнего проезда от Посадского до Большой Садовой, Вязовской от 1-й Земляной до Карельской, Кутякова от Мурманской до Краевой.

До полуночи не будет воды на улице Зои Космодемьянской, 18.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.