Сегодня, 2 февраля, ряд улиц в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ориентировочно до 15:00 придется подождать жителям улицы Зеленая долина, до 18:00 — 6-го Динамовского проезда, 36-135, 5-го Динамовского проезда, 32-180, 7-го Динамовского проезда, 59-108, Верхней Стрелковки, Стрелкового тупика.

До 19:00 не будет воды на Береговой, 1\15, нечетной стороне Большой Садовой от Чернышевского в сторону Волги, 2-м Мельничном проезде, Лебедева-Кумача, 71,74,75,76,77,78, Чемодурова, 9,11,13.