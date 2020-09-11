Сегодня, 11 сентября, ряд улиц в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключений попала Краевая улица 31, 81 и 85, 1-й Ленинский проезд 18, Волочаевская 1, 5, 7, 9, Московская на участке от Большой Садовой до Краевой, Мурманская от Московской до Посадского, Краевая от Московской до Посадского, 1-й Ленинский проезд от Мурманской до Стрельбища, улица Дружбы от Стрельбища до 1-го Земляного проезда, 1-го Земляной проезд от Земляной до улицы Дружбы, 1-я Земляная улица от 1-го Земляного проезда до Вязовской, 2-я Земляная от улицы Дружбы, Волочаевская от 1-й Земляной до Карельской, Вязовская от 1-й Земляной до Карельской, Кутякова от Мурманской до Краевой, 3-й Цементный проезд от Краевой до Посадского, 3-й Нижний проезд от 3-го Цементного проезда до Большой Садовой, 3-й Цыганский проезд от Большой Садовой до 1-го Цементного проезда, 4-й Нижний проезд от Посадского до Большой Садовой.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.