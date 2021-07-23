Сегодня, 23 июля, в Саратове 22 улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.

Речь идет о следующих улицах:

12-я линия;

1-й пр. Клочкова;

1-й, 2-й, 3-й Детские проезды;

1-я и 2-я Детские;

2-й Комсомольский проезд;

2-я Садовая (от улицы Политехническая до улицы Моховая);

3-й Комсомольский пр. (от Миротворцева до Карла Маркса);

4-й Комсомольский пр. (от Миротворцева до Арбатской);

4-я Поперечная; Клиническая (дома №№2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);

Вяземская (от Миротворцева до Лысогорской);

Карла Маркса;

Каляевская;

Клочкова (от Политехническаой до Литейного проезда);

Котельная;

Литейный проезд;

Механический проезд;

Миротворцева;

Новосамарский проезд;

Новоузенская (дома №№162, 166/168, 166/168а, 180а, 147, 149, 151, 155/163);

Шелковичная (дома №№149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»)

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