Сегодня, 23 июля, в Саратове 22 улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.
Речь идет о следующих улицах:
12-я линия;
1-й пр. Клочкова;
1-й, 2-й, 3-й Детские проезды;
1-я и 2-я Детские;
2-й Комсомольский проезд;
2-я Садовая (от улицы Политехническая до улицы Моховая);
3-й Комсомольский пр. (от Миротворцева до Карла Маркса);
4-й Комсомольский пр. (от Миротворцева до Арбатской);
4-я Поперечная; Клиническая (дома №№2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);
Вяземская (от Миротворцева до Лысогорской);
Карла Маркса;
Каляевская;
Клочкова (от Политехническаой до Литейного проезда);
Котельная;
Литейный проезд;
Механический проезд;
Миротворцева;
Новосамарский проезд;
Новоузенская (дома №№162, 166/168, 166/168а, 180а, 147, 149, 151, 155/163);
Шелковичная (дома №№149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»)