Сегодня, 24 сентября, без воды остались Волжский, Кировский и Ленинский районы Саратова, сообщают в пресс-службе ООО «КВС».

До 18:00 сегодняшнего дня в связи с производственными работами без воды остался микрорайон «Молочки» от улиц Плодородная – Природная – Агрономическая – Зерновая. Краны пересохли у жителей домов на улицах Техническая, 3, 5, 7, 3А, 5А, 7А, 10/1, 12А, Б, 14Б, 16А-В; Артиллерийская, 30; Танкистов, 82; Тархова, 32, 34.

Чуть подольше просидят без воды жители на Саловской, 5А, 6, 8, Усть-Курдюмской, 3, 7А-Д, Братьев Никитиных, 4, 6; Комсомольской от Первомайской до Волжской; Григорьева от Комсомольской до Октябрьской; Лебедева-Кумача, 55; Рижской, 20, Антонова, 12В, 10; а также частный сектор по улице Рижская. В связи с необходимыми производственными мероприятиями жители этих домов остались без воды до 20:00.

Для ликвидации повреждений на водопроводе до 20:00 параметры подачи холодного водоснабжения приостановлены абонентам на улице Лунная, 44, 46, 46А, 41А-Г, 43А-Д; Одесская, 3Д, 7А.