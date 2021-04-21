Домой Рубрики Новости Саратова Без воды остались частные дома в Заводском районе Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без воды остались частные дома в Заводском районе Саратова По Новости Саратова - 21.04.2021 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 апреля, частные дома на Пролетарской улице 31-39 в Заводском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения продлятся ориентировочно до 19:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бирюлин: Акции несистемной оппозиции не имеют внутреннего содержания Молодежный форум СГЮА собрал юристов со всей страны Островский: Владимир Путин прав призывал к массовой вакцинации ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бирюлин: Акции несистемной оппозиции не имеют внутреннего содержания Новости Саратова - 21.04.2021 0 Кандидат политических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал тезисы Послания Владимира Путина к... Молодежный форум СГЮА собрал юристов со всей страны 21.04.2021 Островский: Владимир Путин прав призывал к массовой вакцинации 21.04.2021 Двух жителей Саратовской области покусали клещи 21.04.2021 Стена Дома художников рухнула в Саратове 21.04.2021