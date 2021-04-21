Сегодня, 21 апреля, частные дома на Пролетарской улице 31-39 в Заводском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 19:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.