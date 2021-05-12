Домой Рубрики Новости Саратова Без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова По Новости Саратова - 12.05.2021 121 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 12 мая, без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о Тархова, 1-15 и Лебедева-Кумача, 79 и 81. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Больше всего в Саратовской области коронавирусом болеет взрослое население Сотрудники «скорой помощи» в Саратове за праздники выезжали к горожанам почти 8 тыс раз В Саратовской области полностью привились от коронавируса 145 тыс человек ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Больше всего в Саратовской области коронавирусом болеет взрослое население Новости Саратова - 12.05.2021 0 Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании коордсовета рассказала о заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что по случаем заражения преобладает взрослое население -... Сотрудники «скорой помощи» в Саратове за праздники выезжали к горожанам почти... 12.05.2021 В Саратовской области полностью привились от коронавируса 145 тыс человек 12.05.2021 Саратовские летние лагеря готовы принимать детей с 1 июня 12.05.2021 В Саратовской области будут строже следить за отдыхающими на шашлыках 12.05.2021