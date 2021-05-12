Сегодня, 12 мая, без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Тархова, 1-15 и Лебедева-Кумача, 79 и 81.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.