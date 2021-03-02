Домой Рубрики Новости Саратова Без воды остались три улицы в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без воды остались три улицы в Саратове По Новости Саратова - 02.03.2021 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 марта, без воды остались три улицы в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет об Омской улице, 19, 19А, 21, 5-го Динамовского проезда, 7, 7А, Огородной, 188. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове Бывший дергачевский чиновник ответит за присвоение 348,5 тыс рублей Четыре улицы в Саратове остались без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове Новости Саратова - 02.03.2021 0 Сегодня, 2 марта, на Политехнической улице, 3 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. КамАЗ сбил 17-летнего парня, его госпитализировали. Бывший дергачевский чиновник ответит за присвоение 348,5 тыс рублей 02.03.2021 Четыре улицы в Саратове остались без воды 02.03.2021 Прокуратура отказалась выдать жителя Саратовской области для наказания за границу 02.03.2021 К 5-летию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для клиентов снижена... 02.03.2021