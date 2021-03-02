Сегодня, 2 марта, без воды остались три улицы в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет об Омской улице, 19, 19А, 21, 5-го Динамовского проезда, 7, 7А, Огородной, 188.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.