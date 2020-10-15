В Ленинском районе Саратова до вечера отключили воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

На время работ по проспекту 50 лет Октября сегодня до 18:00 часов отключено водоснабжение по адресам: Вишнёвый проезд,17,19,20; Саперная, 3,5,5А; проспект 50 лет Октября, 79,81.

Без воды до 17:00 проведут жители домов по четной стороне проспекта Строителей от Чемодурова до Тархова, а так же улицы Чемодурова.

Также до 17:00 из-за ремонта водопровода на Спартака воду отключили в домах по улицам: Попова,З, Зои Космодемьянской,1-17 и Бережная.