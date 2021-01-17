Сегодня, 17 января, две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о 1-м Магнитном проезде, 2, 4, 6, 2-м Магнитном проезде.

Водоснабжение обещают вернуть к 20:00.

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