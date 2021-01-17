Домой Рубрики Новости Саратова Без воды остался Кировский район Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без воды остался Кировский район Саратова По Новости Саратова - 17.01.2021 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 января, две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о 1-м Магнитном проезде, 2, 4, 6, 2-м Магнитном проезде. Водоснабжение обещают вернуть к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец лишился телефона в магазине Chevrolet Niva и автобус №53 не поделили проспект Строителей в Саратове Коронавирус унес жизнь троих мужчин в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец лишился телефона в магазине Новости Саратова - 17.01.2021 0 В полицию Саратова с заявлением о краже обратился 48-летний житель Заводского района. Об этом сообщили в городском УМВД. Он пошел за покупками, складывал продукты в... Chevrolet Niva и автобус №53 не поделили проспект Строителей в Саратове 17.01.2021 Коронавирус унес жизнь троих мужчин в Саратовской области 17.01.2021 Завтра отменены занятия у учеников с 1 по 6 класс в... 17.01.2021 Саратовские улицы от снега очищают 232 единицы техники 17.01.2021