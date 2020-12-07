Домой Рубрики Новости Саратова Без воды остался Ленинский район Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без воды остался Ленинский район Саратова По Новости Саратова - 07.12.2020 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 декабря, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о проспекте 50 лет Октября, 20\32, Луговой улице, 10\20, 10\20А, 35\37. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта Начата подготовка проекта будущего парка в Юбилейном Мужчина упал с высоты пяти метров в Юбилейном ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Светофоры на двух улицах Саратова отключат из-за ремонта Новости Саратова - 07.12.2020 0 Завтра, 8 декабря, на двух перекрестках Саратова отключат светофоры. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет о пересечении улиц Антонова и Чехова, Шелковичной и Свинцовой. Ограничения... Начата подготовка проекта будущего парка в Юбилейном 07.12.2020 Мужчина упал с высоты пяти метров в Юбилейном 07.12.2020 Найден инвестор на кондитерскую фабрику Саратова 07.12.2020 Чиновники ответят за оставшееся без воды село под Саратовом 07.12.2020