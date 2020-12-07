Сегодня, 7 декабря, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о проспекте 50 лет Октября, 20\32, Луговой улице, 10\20, 10\20А, 35\37.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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