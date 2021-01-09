Домой Рубрики Новости Саратова Без воды остался Октябрьский район Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Без воды остался Октябрьский район Саратова По Новости Саратова - 09.01.2021 131 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 января, несколько улиц в Октябрьском районе Саратова до 18:00 остались без воды. В зону отключения попали Интернациональные проезды, Дегтярная улица от Большой Садовой до Чернышевского. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Фура с металлоломом перевернулась на саратовской трассе Саратовца покусала собака на 6-м Динамовском проезде Саратовец на грузовике устроил аварию в Волгоградской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Фура с металлоломом перевернулась на саратовской трассе Новости Саратова - 09.01.2021 0 Сегодня, 9 января, на трассе в Саратовской области перевернулась фура с металлоломом. Снимки с места событий разместили в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте». В результате... Саратовца покусала собака на 6-м Динамовском проезде 09.01.2021 Саратовец на грузовике устроил аварию в Волгоградской области 09.01.2021 ГУ МЧС предупредило саратовцев об оранжевом уровне опасности 09.01.2021 Улицы Саратова полностью очистят от снега к понедельнику 09.01.2021