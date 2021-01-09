Сегодня, 9 января, несколько улиц в Октябрьском районе Саратова до 18:00 остались без воды.

В зону отключения попали Интернациональные проезды, Дегтярная улица от Большой Садовой до Чернышевского.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here