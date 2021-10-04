Безнадзорные псы взяли власть в Саратове в свои лапы.

Методы бездомных животных — острые клыки и агрессивное поведение.

Пока городские менеджеры пытаются регулировать численность собак на саратовских улицах только на словах, горожане страдают от нападений мохнатых агрессоров.

Укусы получают в том числе маленькие дети, как это недавно случилось в Волжском районе, когда была искусана дворнягами 5-летняя девочка.

О том, насколько выросла за последнее время популяция опасных бродяжек, можно судить по фотографиям в соцсетях.

Так, на одном из фото, сделанном на Ильинской площади, животные в количестве не меньше десятка вольготно греются на солнышке. Мимо осторожно передвигается пешеходы. Пока собаки отдыхают, — подписана фотография. Страшно представить, что случится, когда у стаи закончится отдых…