Безнадзорные животные облюбовали территорию гимназии в Вольске Саратовской области.

Жители города пожаловались в соцсетях, что порой даже не могут попасть в учебное заведение из-за агрессивных собак возле учебного заведения.

— Пришла в гимназию за ребёнком, меня не пустили собаки, начали кидаться и лаять. Я обошла с другой стороны, они переместились на солнышко. Зашла девочка, класс 5 может, на вид. И вот эта стая собак кинулись на неё. Она, естественно, как все дети, побежала, успела выскочить, — пишет в соцсети ВКонтакте жительница города Елена Фёдорова.

Горожанка упрекает местные власти в бездействии. Пользователи предложили обеспокоенным родителям написать заявление директору гимназии, который должен следить за территорией и безопасностью учеников.

Фото: соцсети