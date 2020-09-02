Судебные приставы Ленинского района пытаются взыскать с 32-летней местной жительницы долги по алиментам, что сделать не так-то просто.

Дело в том, что долгое время женщина не перечисляла алименты на содержание двоих детей и «накопила» достаточно крупный долг. Тогда для взыскания денег пришлось подключить судебных приставов.

Учетно-регистрирующие органы по запросам приставов сообщили, что никакого движимого и недвижимого имущества у женщины нет, как и официального трудоустройства – изымать нечего.

Когда приставы не единожды пытались вызвать должницу на личный прием, та постоянно меняла место жительства. Наконец-то определить очередное место жительства женщины удалось, в ее отношении был составлен протокол.

Теперь должнице предстоит пройти наказание в виде 100 часов обязательных работ. Если же женщина вновь продолжит «убегать» от обязанностей, в ее отношении будет возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей.