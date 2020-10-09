Полицейские раскрыли мошенничество с использованием электронных средств платежа. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

27-летний житель Энгельса заплатил 38,7 тысячи рублей за детскую коляску, объявление о продаже которой он нашел в соцсети Instgaram. Он прождал две недели, а товар так и не пришел.

Судя по аккаунту, посылка должна была прийти из Оренбурга. Но на самом деле за этим стояла 27-летняя жительница Калуги. Она осталась без работы и решилась на обман ради улучшения материального положения.

На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.