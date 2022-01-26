В Заводском районе Саратова совершена кража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Противоправные действия подозреваемой зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале магазина одежды. На видеозаписи видно, как посетительница взяла на примерку много вещей, затем вышла из примерочной и повесила часть товаров на напольную вешалку.

На самом деле женщина оставила в своей сумке куртку, джинсы и брюки. Подозреваемая покинула магазин вместе с неоплаченной одеждой. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой оказалась 47-летняя безработная саратовчанка. Ранее у нее не было проблем с законом. Подозреваемая созналась в содеянном, пояснив, что продала похищенное неизвестному за одну тысячу рублей в районе Сенного рынка. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.