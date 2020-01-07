Ранее не судимый житель Саратова подозревается в краже алкоголя из магазина в Волжском районе, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Рано утром в понедельник, 6 января, в полицию обратился менеджер магазины с улицы Нижняя Сарговая. Мужчина пожаловался на неизвестного вора, который, разбив стекло, украл две поллитровые бутылки ликера Jagermeister.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого — 23 летнего ранее не судимого безработного. Парень признался в краже, однако похищенный алкоголь не вернул.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.