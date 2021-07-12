В Кировском районе Саратова с заявлением о краже в ресторане общепита в полицию обратилась 25-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Как стало известно, в ресторане KFC на Колхозной площади в районе Сенного рынка у девушки была украдена поясная сумка с наушниками и банковскими картами, с которых было списано 886 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Подозреваемый, 43-летний безработный мужчина, был доставлен в отделение. Похищенное частично возвращено владелице. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.