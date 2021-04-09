Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу вибротрамбовки марки masalta mr 7 5 r у 54-летней местной жительницы. Об этом сообщили в городском УМВД.

С 14 по 15 октября неизвестный унес ее из помещения на 6-м Соколовогорском проезде.

Сумма ущерба составила 105 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний безработный рецидивист.

Мужчина признался, что сдал технику в магазин за 40 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.