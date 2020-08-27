В Год памяти и славы областная специальная библиотека для слепых начинает реализовывать новый проект «Память Великой Победы». О проекте рассказывает пресс-служба министерства культуры по Саратовской области.

Абсолютно каждый сможет послушать громкие чтения online научно-популярных книг о войне. Откроется проект чтением книги «Война глазами детей: свидетельства очевидцев». Затем можно прослушать книги «Женщины Великой Отечественной войны», «Любимые, ждите! Я вернусь…»: фронтовые письма».

Видео доступны на YouTube-канале областной специальной библиотеки для слепых и во всех официальных группах в соцсетях.