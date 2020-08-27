Сегодня в День кино саратовстат рассказал об изменениях цен на билеты в кинотеатры города.

В 2002 году жители Саратова могли сходить в кино всего за 41 рубль, такая цена кажется нам сейчас чрезмерно маленькой. Неудивительно, ведь уже в 2019 году в кинотеатр можно было сходить только за 266 рублей в среднем.

Десять лет назад за билет в кино можно было отдать 176 рублей, а в 2016 году уже 204 рубля.

Установить среднюю цену на билет в этом году пока не представляется возможным, потому что все кинотеатры в регионе закрыты с марта из-за пандемии коронавируса.