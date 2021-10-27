Авиабилеты из Москвы на курорты Египта обойдутся россиянам в 450 тысяч рублей на пассажира в один конец экономклассом на 29 октября. О повышении цен можно узнать из информации агрегатора Aviasales.

На пятницу в продаже есть билеты только на четыре рейса в Хургаду: от «Аэрофлота»за 62,5 тысячи рублей и три от компании «Россия» от 430 до 450 тыс. рублей.

Стоимость билетов с курортов Египта в Москву также выросла из-за резкого всплеска спроса перед предстоящими выходными днями.

Помимо введенного локдауна, традиционно последние дни октября и первая неделя ноября период высокого спроса для самолетов из-за выходных дней и школьных каникулБи.