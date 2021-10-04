Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в
кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее
развивать семейный туризм.
Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных
опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении
«РЖД Пассажирам».
Для получения скидки необходимо при оформлении проездного документа перейти
в раздел «Выбор тарифа», а затем поставить галочку в поле «Семейный». Расчет
стоимости будет осуществляться автоматически.
Приобрести билеты по льготному тарифу можно также в билетных кассах дальнего
следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.
В зависимости от категории поезда и сроков приобретения билетов снижение
стоимости проезда в купейном вагоне может составить до 40%.
С августа по сентябрь по льготному семейному тарифу куплено уже почти 180 тыс.
билетов. Самые популярные пункты отправления: Московский регион, Ростов-на-Дону,
Адлер, Анапа и Санкт-Петербург, а едут чаще всего к Черному морю, на Северный
Кавказ, в Карелию, Москву и Санкт-Петербург.
Приобретать билеты на специальных условиях и совершать поездки можно до конца
2021 года.
Документы, подтверждающие степень родства, необходимо будет предъявить также
при посадке в поезд независимо от способа приобретения билетов.
Напомним, что в рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от
09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма,
российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. Он
рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости
проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Воспользоваться льготой можно
как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в
составе групп.
Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России
(включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного
опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.
Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному
тарифу, возможен только при возврате всего заказа.