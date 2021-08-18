Для того, чтобы дистанционно сдать экзамены с помощью биопрокторинга,

быть зарегистрированным в Единой биометрической системе. Непосредственно

перед началом экзамена учащемуся необходимо зайти в личный кабинет на

платформе вуза, перейти в сервис биопрокторинга и выбрать нужный экзамен или

зачет. После этого он должен пройти авторизацию на портале госуслуг и подтвердить личность по биометрии. Затем студент переходит к сдаче экзамена

или зачета. При этом не потребуется установка дополнительного программного

обеспечения на домашние компьютеры — достаточно доступа в интернет со скоростью не ниже пяти Мбит/с, веб-камеры с разрешением не менее 640х480 px и

микрофона.

студент должен иметь гражданство РФ, подтвержденную учетную запись ЕСИА и