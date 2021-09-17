Эксперт-политолог Иван Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на местах.

—Голосование должно проходить строго в рамках действующего законодательства. На некоторых участках в Балаково, Энгельса и Балашове коллеги-наблюдатели рассказали о попытках провокаций. Оппозиция попытается дискредитировать избирательный процесс. Пытаются из незначительных нарушений раздуть что-то большее. Это связано с тем, что оппозиционные партии потеряли надежду на победу уже заранее проведя слабую предвыборную кампанию. Теперь свои ошибки пытаются оправдать нарушениями во время выборов. Многие из оппозиционных политиков изначально были нацелены не на достижения положительного результата, а на генерацию провокаций и скандалов. Радует, что на большинстве участках для голосования работают наблюдатели. Они следят за тем, чтобы процесс проходил без нарушений, — считает Бирюлин.