Весенняя сессия Государственной думы открылась с вступительного слова спикера Вячеслава Володина, который обозначил основные направления работы парламента

Кандидат политических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук Поволжского института управления имени П. А. Столыпина Иван Бирюлин прокомментировал речь Вячеслава Володина перед депутатами Государственной думы в преддверии весенней сессии

— Предстоящие в этом году выборы будут непростым политическим процессом, скорее всего нам предстоит столкнуться с необходимостью глубоких идеологических изменений как в партиях которые сегодня представлены в парламенте страны, так и в тех кто будет претендовать на это место, возможно, что развернется нешуточная «политическая схватка» поколений идущих на смену политического актива конца 90х – начала 2000х годов, не маловероятно и активное вмешательство в наш выборный политический процесс иностранных интересов и сил. Однозначно, это будет реальная проверка стабильности нашей государственности, зрелости политической культуры, готовности политической элиты держать ситуацию под контролем, обеспечивая незыблемость конституционных основ. Во многом это необходимый процесс, позволяющий развиваться национальному самосознанию и российской государственности. Стоит отметить в речи спикера Государственной думы Вячеслава Володина тезис о важности соблюдения действующего законодательства при проведении предстоящих выборов в Государственную думу. Кто будет заседать в новом созыве думы – решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными. Это базовые условия демократического государства, — отметил Иван Бирюлин