Депутат Саратовской городской Думы и предприниматель Максим Битюцкий (партия «Единая Россия») рассказал о мерах поддержки бизнеса и программе импортозамещения, которые обеспечили продовольственную безопасность

«В последние дни часто приходится слышать пессимистичные прогнозы о судьбе российской экономики из-за введения международных санкций. Наверняка компании, в значительной мере зависящие от импортных комплектующих, действительно ощутили определенные трудности. Однако для предприятий, полностью ориентированных на российский рынок и на отечественное сырье, ситуация остается стабильной и прогнозируемой.

Я могу судить об этом как руководитель предприятия, специализирующегося на переработке и реализации мясного сырья. Мы работаем исключительно с отечественными поставщиками и никак не зависим от санкций. Это стало возможным благодаря тому, что еще до 2014 года, когда в отношении России ввели первые ограничения, наша страна начала реализацию масштабных мероприятий по импортозамещению в сфере сельхозпродукции. Идея продовольственной независимости от зарубежных партнеров весьма активно воплощалась в жизнь. В настоящее время это позволяет нам совершенно спокойно реагировать на давление, которое оказывают другие страны. Хочу заверить наших земляков, что российские производители способны обеспечить рынок качественными продуктами питания», — подчеркнул Битюцкий.