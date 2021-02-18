Председатель правления Саратовской региональной общественной организации помощи больным с онкологическими заболеваниями «Жизнь» Наталия Биюн отметила, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин прикладывает все силы для увеличения зарплат врачей и региональной власти стоит брать с него пример:

— Я много лет общаюсь с людьми, страдающими самыми разными тяжелейшими заболеваниями, и вижу как налажена работа с пациентами в больницах и поликлиниках, как трудятся врачи и средний медперсонал.

Даже в штатной обстановке, в процессе ведения планового лечения, нагрузка на медиков огромна, а ответственность несоизмерима с другими областями жизни. Если же брать ситуацию с эпидемией коронавируса, то тяжесть, обрушившаяся на их плечи, возрастает в разы. Теперь медработники должны не только выполнять все процедуры, положенные по протоколам лечения, но и обеспечивать больным, особенно из самых незащищенных от инфекции категорий, самые высокие меры безопасности.

Если учесть, что зарплаты медиков растут, но не настолько быстро, как хотелось бы, то, можно сказать, они занимаются спасением жизней на основе благотворительности. Потому что труд за зарплату в районе 15 тысяч рублей можно считать волонтерством. И на этом фоне очень тяжело видеть, какие средства выделяются на зарплату руководящего звена, которое зачастую даже не общаются с реальными пациентами.

Считаю, что такое положение вещей несправедливо и должно быть изменено.

Искренне поддерживаю Вячеслава Володина, который в очередной раз обращает внимание на оплату труда медработникам. Саратовцы, занятые в сфере здравоохранения, искренне благодарят спикера Государственной думы, который прикладывает все силы и возможности для роста зарплат и подталкивает к таким решениям региональную власть, — считает общественница.